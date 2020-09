Cloud gaming/computing : Shadow change de dirigeants

Il y a du changement du côté de Blade, cette société française qui propose Shadow, un service pour avoir un ordinateur complet et puissant accessible n’importe où grâce au streaming. Il s’agit du cloud computing, mais Shadow mise surtout sur le cloud gaming et s’adresse aux joueurs.

Aujourd’hui, un nouveau patron et un nouveau directeur de la technologie sont nommés. Le nouveau dirigeant est Mike Fischer, un vétéran américain de l’industrie du jeu vidéo qui a notamment été le PDG du studio de jeu vidéo Square Enix entre 2010 et 2013. Il a travaillé auparavant chez Sega, Bandai Namco et Epic Games. Il succède à Jérôme Arnaud, qui avait temporairement remplacé Emmanuel Freund, le cofondateur de Shadow, parti il y a quelques mois.

Pour le directeur de la technologie, Shadow a choisi Jean-Baptiste Kempf. Ce Français est connu pour ceux qui suivent l’actualité technologique puisqu’il n’est autre que le président de VideoLan, le groupe qui propose le lecteur multimédia VLC.

Shadow proposait à l’origine des offres Boost, Ultra et Infinite, avec un tarif qui commence à 12,99€/mois. L’offre de base inclut un PC sous Windows 10 avec un processeur 4 cœurs de 3,4 GHz, une carte graphique GTX 1080, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le problème est qu’il faut être patient : une offre Boost commandée aujourd’hui ne sera pas accessible avant… mars 2021. Il y a eu tellement de retards que les offres Ultra et Infinite sont temporairement retirées.

Espérons que Mike Fischer et son équipe vont pouvoir accélérer le processus et améliorer Shadow. Les retours des utilisateurs sur le produit sont bons, mais il faut être patient pour l’avoir.