Le streaming aide le marché de la musique en France à rester stable

Les résultats pour le marché de la musique en France au premier semestre de 2020 ont été publiés aujourd’hui par le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep). C’est « un résultat tout juste positif » (+0,4%) comme l’explique la Snep, pendant cette période de coronavirus.

Ce « ralentissement brutal de la croissance retrouvée ces dernières années » (elle était de 12,7% l’an passé, avec 277 millions d’euros de chiffre d’affaires au premier semestre 2019, contre 279 millions cette fois) est bien sûr « imputable aux conséquences » de l’épidémie et « à la période de confinement du printemps dernier ». Les efforts des producteurs de musique aux côtés des artistes pour trouver « des fenêtres d’exposition innovantes » sont salués par le Snep.

Le streaming a progressé de 17,7% en France pendant le premier semestre, là où le marché des ventes physiques a reculé de 36,8%. Selon Alexandre Lasch, directeur général du Snep, c’est dû à la fermeture de la plupart des boutiques. « Compte tenu du lien étroit et de la complémentarité entre la musique enregistrée et la scène, il est indispensable que les concerts reprennent le plus tôt possible dans des conditions économiques et sanitaires satisfaisantes », ajoute le dirigeant.

Le streaming a donc légèrement sauvé le marché de la musique au premier semestre. Que faut-il attendre pour la suite ? Le Snep se veut plutôt confiant. « Un premier semestre qui ne pèse traditionnellement que 40% du marché annuel, des sorties décalées sur la deuxième partie de l’année s’ajoutant à celles initialement prévues et les signes encourageants constatés sur les ventes physiques depuis le déconfinement, sont autant d’indicateurs positifs pour espérer raisonnablement une consommation soutenue durant les prochains mois », indique le groupe.

Le Snep incite cependant les pouvoirs publics « à maintenir et améliorer les mécanismes de soutien à la relance du marché de la musique enregistrée (…) notamment au travers du Centre national de la musique (CNM) ».