Facebook Connect : Assassin’s Creed et Splinter Cell VR pourraient être annoncés sur Oculus

Ce soir 19h30, Facebook lèvera le voile (ou ce qu’il en reste) sur l’Oculus Quest 2, seconde version de son casque VR autonome. Une fuite massive sur le site Oculus (!) nous a livré il y a deux jours les principales caractéristiques de l’appareil et confirmé son design (tout blanc, plus léger et compact), mais ce premier Facebook Connect pourrait tout de même nous réserver quelques surprises.

Le site espagnol Vandal affirme en effet qu’Assassin’s Creed et Splinter Cell VR seront présentés lors de la conférence ! Ces deux jeux seraient exclusivement destinés aux casques Oculus, et sans doute implicitement aux Oculus Quest (1&2) sachant que la keynote sera largement consacrée à la seconde mouture du casque autonome. Ces deux titres VR seraient le produit d’une vaste collaboration entre les équipes de devs de Red Storm Entertainment, d’Ubisoft Reflections, Ubisoft Düsseldorf et Ubisoft Mumbai.