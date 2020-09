5G : la demande de moratoire rejetée par le gouvernement français

L’affaire est close. Le gouvernement français vient de rejeter la demande de moratoire sur la 5G portée par une soixantaine d’élus écologistes et de la gauche radicale. Quelques heures seulement après la pique du chef de l’Etat sur ces politiques qui croient « que le modèle Amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine », Cédric O rejette définitivement le moratoire, une décision qu’il justifie dans les colonnes du journal Le Monde : « On ne peut pas s’appuyer sur l’expertise scientifique pour le climat et la renier quand il s’agit de la 5G. Or, l’ensemble des agences sanitaires des pays du monde entier, dont l’ANSES, ont toujours indiqué qu’il n’y avait pas à ce jour de raison de penser que la 5G représentait un risque supplémentaire par rapport à la 4G ou aux autres radiofréquences ».

Dont acte. Le secrétaire d’État chargé de la transition numérique aurait pu aussi notifier l’extrême mauvaise foi de l’un des points clefs du moratoire, qui demandait les conclusions sanitaires définitives de l’ANSES, alors que ce type de conclusions tranchées, dès lors qu’il s’agit de nouveaux réseaux mobiles, est par définition impossible à obtenir étant donné que l’ANSES continue d’évaluer les risques tout au long de la phase de déploiement et des années encore après le déploiement.

Ce même type d’argument aurait pu mettre un terme à la construction des premières automobiles (ou de tout autre technologie de masse), étant donné qu’il faut bien que les voitures roulent quotidiennement et en grand nombre pour en évaluer les risques systémiques, la société s’adaptant par la suite au différentes risques/dangers constatés (code de la route, limitation de vitesses, etc). Concernant la 5G, Olivier Merckel, chef d’unité à l’ANSES, avait d’ailleurs bien précisé il y a quelques semaines que « Ce travail (d’évaluation des risques, Ndlr) est amené à durer au fur à mesure des déploiements ». Les enchères pour la 5G démarreront le 29 septembre.