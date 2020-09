Star Wars Squadrons : une séquence CGI qui met dans l’ambiance

Star Wars: Squadrons sort dans les bacs physiques et digitaux le 2 octobre prochain, et c’est peu dire que ce jeu de combat spatial en VR (PCVR et PSVR) est très attendu par les fans de la franchise. Le court métrage « Traqué » raconte la galère d’un chasseur de l’Empire embringué dans une mission qui ne tourne pas tout à fait rond. Cette cinématique de haut vol est signée Lucasfilm, ILM et Motive Studios, et bien sûr il ne faudra pas trop compter profiter du même niveau de détail dans le jeu final, mais les premiers trailers et démo de gameplay permettent tout de même de rester optimiste, même pour les versions VR. Star Wars Squadrons sortira le 2 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC (Origin, Steam et Epic Games Store), sur PCVR et PSVR. Le jeu en crossplay sera supporté.