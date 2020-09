SFR RED augmente le prix des forfaits « à vie », les clients râlent

SFR RED a envoyé aujourd’hui un e-mail à certains de ses clients pour leur annoncer une hausse de prix. Les clients en question râlent parce qu’ils ont pris des forfaits avec un tarif « à vie »… ils le croyaient du moins.

Bonjour, comme indiqué dans l'e-mail reçu, RED fait évoluer ses forfaits pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients d’avoir toujours plus de GO pour streamer, jouer, partager des photos etc. C’est toujours sans engagement, avec appels, SMS et MMS illimités.

Tabatha, CM RED — RED by SFR (@REDbySFR) September 14, 2020

Plusieurs clients ont partagé l’e-mail de SFR qui annonce une hausse du quota Internet, ainsi qu’une hausse du prix mensuel. Selon le forfait pris à l’origine, la hausse par mois est de 2 euros ou 4 euros. Sans surprise, beaucoup de clients ne sont pas intéressés et préfèrent rester sur l’offre d’origine, étant donné qu’ils la croyaient « à vie ». Sauf que SFR RED leur annonce qu’il n’est pas possible de la refuser et la hausse de prix va donc être appliquée automatiquement.

Quelle est la défense de SFR RED ? « Sans condition de durée ne signifie pas à vie », répond l’opérateur aux clients qui lui envoient des captures d’écran montrant les offres d’origines.

Sans condition de durée ne signifie pas à vie.

Tabatha, CM RED — RED by SFR (@REDbySFR) September 14, 2020

La pilule est difficile à avaler pour certains, surtout ceux qui avaient un forfait plus que correct (appels/SMS/MMS illimités + 20 Go d’Internet pour 5€/mois). Deux options existent : soit ils restent chez SFR RED et voient le prix du forfait augmenter, soit ils migrent chez un autre opérateur. Il est possible d’aller chez Sosh, chez B&You, chez Free Mobile ou encore chez Prixtel pour avoir des forfaits sans engagement.

Vous avez un abo "à vie" 5 EUR / 30GB avec @REDbySFR. SFR force le passage à 40GB / 9EUR. Svc client intraitable.. Encore des pratiques commerciales inacceptables. @60millions @Conso_INC @UFCquechoisir — Th_sxb (@TH_SXB) September 14, 2020

Vous rajoutez des gigas qui seront non utilisés juste pour facturer 2€ de plus / mois Si vous étiez honnêtes vous proposeriez le choix aux clients. Surtout que le tarif à la souscription était marqué A VIE Lamentable — 𝖫𝖾 𝖡𝗂𝗈𝗅𝗈𝗀𝖾𝖾𝗄 🔬🎮 😷 (@Antibiogramme) September 14, 2020