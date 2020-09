Walmart teste ses drones de livraison

Walmart vient d’annoncer coup sur coup deux nouveaux partenariats portant sur la livraison de drones. Le géant de la vente de détail a signé avec Zipline, une startup qui livre des médicaments par drone dans certaines régions de l’Afrique, ainsi qu’avec Flytrex, une autre société de livraison par drone. Zipline et Walmart ont démarré il y a peu un programme de livraison par drone dans l’Arkansas, et l’on apprend que Flytrex livrera dès la semaine prochaine des commandes Walmart (par drones donc) en Caroline du Nord. Dans un premier temps, il s’agira avant tout de livrer du matériel médical ou de protection anti-COVID à des clients isolés, mais Walmart s’intéresserait déjà à la livraison de produits consommables (nourriture, produits ménagers, etc.). Le numéro un mondial de la vente rejoint ainsi UPS et Amazon, qui sont les deux autres sociétés américaines d’envergure à avoir lancé leur propre programme de livraison par drones.