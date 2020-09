Razer : une faille serveur a exposé sans protection les données d’environ 100 000 clients

Razer est capable de faire des chewing-gums gaming, mais sait-il encore configurer correctement ses serveurs clients ? On est en droit de se poser la question : vers la mi-août, le chercheur en cybersécurité Bob Diachenko a mis la main sur une énorme faille dans le serveur client de Razer, une faille due à une erreur de configuration du logiciel ElasticSearch (un outil d’indexation pour les bases de données massives).

Après Facebook, c’est donc au tour de Razer d’être « victime » d’une erreur de config de cet outil, et les conséquences sont ici très lourdes : les données de plus de 100 000 comptes clients de Razer (adresses email, noms, prénoms, numéros de téléphone, numéros de commande et adresse de facturation) se sont en effet retrouvées en « accès libre », ce qui ne signifie bien évidemment pas que des pirates ou autre hackers ont forcément profité de l’aubaine pour faire leur moisson de données privées.

Fort heureusement, les données accessibles ne concernaient ni les mots de passe, ni les numéros de carte bancaires. Razer aurait mis pas moins de 2 semaines pour corriger la faille (après avoir été mis au courant du problème), un temps de réaction très long et qui laisse bien peu de doutes concernant le fait que des données clients ont sans doute atterri sur des listings pirates.