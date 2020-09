Galaxy S20 Fan Edition : Samsung programme sa conférence pour le 23 septembre

Samsung annonce la tenue d’une nouvelle conférence Galaxy Unpacked. Elle aura lieu le 23 septembre et tout porte à croire que ce sera l’occasion de présenter le Galaxy S20 Fan Edition. Comme on peut s’en douter, il s’agit d’une conférence en ligne exclusivement. Le rendez-vous est donné à 16 heures (heure française).

Les fuites ont déjà révélé les principales caractéristiques de ce Galaxy S20 Fan Edition. Il est annoncé pour être une version plus abordable du Galaxy S20 qui a vu le jour il y a quelques mois. Le smartphone aurait toujours le droit au processeur Snapdragon 865 (ou Exynos 990 en Europe), un écran avec un affichage de 120 Hz et trois capteurs photo à l’arrière. D’autre part, six coloris sont attendus : bleu nuit, vert d’eau, rose, jaune/orange, rouge et blanc.

Comment faire pour baisser le prix dans ce cas ? L’écran serait 1080p (au lieu de 1440p) et le smartphone aurait 6 Go de RAM (contre 8 Go sur le Galaxy S20). Il y aura certainement d’autres économies réalisées avec des composants moins bons que ceux du Galaxy S20, mais la liste complète n’est pas communiquée pour l’instant.

On peut en tout cas se demander s’il y aura d’autres produits annoncés lors de ce rendez-vous. A-t-on réellement besoin d’une conférence juste pour une variante moins chère du Galaxy S20 ? Ce serait étonnant de la part de Samsung.