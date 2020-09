Zoom met en place l’authentification à double facteur

Enfin ! Zoom annonce que l’authentification à double facteur est désormais disponible pour l’ensemble des utilisateurs (et pour toutes les version du logiciel, PC, Mac et mobile). La mise en place du 2FA était particulièrement attendue, surtout depuis la découverte de nombreuses brèches de sécurité dans le logiciel. Les clients de Zoom ont le choix entre plusieurs applications d’authentification prenant en charge le protocole TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator et FreeOTP) tandis que les utilisateurs peuvent paramétrer l’envoi de code par SMS ou par appel vocal en seconde authentification. Mieux encore, il est maintenant possible de « forcer » la double authentification pour un ensemble de personnes/comptes appartenant à un même groupe. Quelques semaines seulement après l’arrivée du chiffrement end-to-end, Zoom se dote donc d’une procédure de sécurité qui complète en quelque sorte un arsenal sécuritaire presque complet. Considéré comme une application-gruyère à son lancement, Zoom serait-il en train de devenir une référence en terme de protection des données et de la vie privée ?