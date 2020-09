Xbox Game Pass pour PC : le prix va plus que doubler dès la semaine prochaine

Microsoft partage beaucoup d’informations cette semaine autour de la Xbox Series X, de la Xbox Series S et du Xbox Game Pass. Justement, il est maintenant question du Xbox Game Pass sur PC et son prix va plus que doubler à partir du 17 septembre.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details

— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020