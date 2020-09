Le Xbox Game Pass va intégrer EA Play sans aucun surcoût

En manque de grosses exclusivités au lancement de sa console (à l’instar de son concurrent du reste), Xbox lâche les chiens sur les services. Après le Xbox All Access, qui permettra de repartir avec la console et un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour 35 euros/mois, Microsoft annonce que le Xbox Game Pass intègrera l’offre d’abonnement EA Play d’ici la fin de l’année, et ce sans aucun surcoût pour le joueur !

En d’autres termes, 12,99 euros/mois suffiront pour accéder à l’énorme bibliothèque du Game Pass et à plus de soixante titres d’Electronic Arts (dont Fifa 20, Titanfall 2, etc.) ! Avec ce partenariat, les nouvelles Xbox Series X et Series S bénéficient d’un vrai atout sur le marché nord américain (où les jeux de sport EA ont une énorme cote, nonobstant leur qualité intrinsèque), même si l’offre est bien évidemment valable aussi sur le PC et sur Xbox One.

L’annonce semble donc alléchante, mais il y a tout de même une donnée manquante dans l’équation : on ne sait pas en effet si la fusion des deux abonnements concerne EA Play (3,99 euros/mois) ou EA Play Pro (14,99 euros), sachant que la liste de jeux jouables (The Play List) est bien sûr encore plus riche avec l’abonnement Pro.