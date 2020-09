Star Wars : les origines sur Rey ont changé en plein tournage, dit Daisy Ridley

La nouvelle trilogie de Star Wars sous l’ère de Disney n’a pas été simple. Et pour cause : il y a eu des changements importants du scénario en plein tournage ! Ce fut notamment le cas sur les origines de Rey, comme le révèle Daisy Ridley, qui a incarné l’héroïne de la trilogie.

« Au début, ils ont caressé l’idée d’un lien avec Obi-Wan », a indiqué Daisy Ridley lors d’une interview avec Josh Gad. « Il y a eu différentes versions. Puis il s’est avéré qu’elle n’était personne. Ensuite, on est arrivé à l’épisode 9 et J.J [Abrams, le réalisateur] m’a présenté le film : « Palpatine est grand-père ». Et je me suis dis « génial ». Cela n’a pas cessé de changer. Même lorsque nous tournions, je n’étais pas sûr de la réponse », a ajouté l’actrice britannique.

Beaucoup de fans de Star Wars ont été déçus par cette nouvelle trilogie, notamment à cause du scénario qui peut sembler bancal à plusieurs moments. J.J Abrams s’est occupé de l’épisode VII (Le Réveil de la Force), avant de laisser Rian Johnson s’occuper de l’épisode VIII (Les Derniers Jedi). J.J Abrams est revenu pour l’épisode IV (L’Ascension de Skywalker).

On sent que J.J Abrams et Rian Johnson sont partis dans leurs propres directions au lieu de travailler ensemble. Il n’y a pas eu une ligne directrice avec les trois films et cela se ressent grandement.