Densha de Go !! : devenez pilote de train (sur consoles et PSVR)

Totalement culte au Japon où le jeu a connu un énorme succès en arcade, Densha de GO !! reviendra sur consoles PS4 et Nintendo Switch ainsi que sur le PSVR dans une version baptisée Densha de GO !! Hashirô Yamanote Sen. Densha de Go !! place le joueur aux commandes de trains de banlieue sillonnant le Japon, dans un environnement plutôt réaliste (ce n’est pas le Flight Simulator de la simu de train ceci dit…). Développée par Taito et Square Enix, la version console/VR est une adaptation de la borne d’arcade de 2017, et l’on peut supposer que la version VR se rapprochera au plus près de la borne (qui avait la forme d’une cabine de tête !). Densha de GO !! Hashirô Yamanote Sen sera commercialisé au Japon le 3 décembre prochain (et probablement uniquement au Japon). Les amateurs de ce type de jeu (il y en a) trouveront sans doute leur bonheur en import.