Surface Laptop : un modèle moins cher de 12,5 pouces en préparation

Un Surface Laptop un peu plus petit est en préparation du côté de Microsoft. Selon les informations de Windows Central, le nouveau modèle aura un écran de 12,5 pouces. En comparaison, l’ordinateur portable actuel a un écran de 13,5 ou 15 pouces selon le modèle choisi au moment de la configuration.

La nouvelle machine a pour nom de code Sparti et Microsoft a pour vocation de viser les étudiants. Ce Surface Laptop aurait le droit à un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 4 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Ce serait du moins le cas pour le modèle de base. Il y aurait Windows 10 avec le mode S activé, c’est-à-dire que seules les applications venant du Microsoft Store pourront être installées. Le premier prix devrait être en 500 et 600 dollars (probablement entre 459 et 569 euros en Europe).

Pour information, le Surface Laptop actuel débute à 959 euros. Cela concerne le modèle de base avec un écran de 13,5 pouces, un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Ce Surface Laptop de 12,5 pouces serait annoncé dans le courant du mois d’octobre aux côtés d’autres produits Surface. L’ordinateur portable serait assez logiquement commercialisé dans les semaines qui suivent l’annonce, mais une date précise n’est pas encore communiquée.