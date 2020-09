Le LG « Wing », dont on attend l’officialisation lors de la conférence en ligne du 14 septembre, se dévoile encore dans un leak vidéo qui montre les deux écrans en fonctionnement. Si l’on s’en tient à cette vidéo, le mouvement de glissé, qui emmène les deux écrans à la perpendiculaire l’un de l’autre, semble s’effectuer sans effort apparent (et à priori faisable d’une seule main). On note aussi que l’interface reste parfaitement fluide et que les deux écrans positionnés l’un sur l’autre ne ressemblent pas à une brique (l’épaisseur reste contenue). Un leak précédent dévoilait une interface dédoublée, avec par exemple le lecteur musical sur l’écran en position horizontale, et l’affichage du GPS de voiture sur l’écran vertical. Le concept est intéressant mais aussi assez radical, même si un mobile avec ce type d’écran existait déjà au milieu des années 2000 (le LG VX9400).