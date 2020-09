Drag’n Survey : une solution intégrée pour créer, diffuser et analyser des questionnaires en ligne

Des plus grandes entreprises aux médias et influenceurs en passant par les particuliers qui veulent « pimenter » leurs sites, les questionnaires en ligne sont devenus un incontournable de la toile. Drag’n Survey est une solution française en mode SaaS qui aide l’utilisateur/entreprise/institution à mettre sur pied un questionnaire en ligne immédiatement clair, à le diffuser puis en analyser les résultats.

Créer un questionnaire personnalisé simplement

Robuste et éprouvée par des clients prestigieux, la solution Drag’n Survey propose des outils à la fois hautement personnalisables et très simples d’utilisation. Il est ainsi possible de rajouter son logo en en-tête de questionnaire, voire d’inclure l’image de son choix comme « fond ». Il est également possible de choisir sa police de caractère et d’intégrer les couleurs de son entreprise.

16 types de questions sont disponibles pour créer le questionnaire dont l’utilisateur a besoin. De nombreuses options sont également applicables comme le branchement conditionnel (redirection en fonction d’un choix de réponse) ou l’ajout d’un minuteur.

Surtout, la mise en place d’un questionnaire (enquête, étude de marché, sondage ou quiz) s’avère redoutable de simplicité.

Un panel de consommateur accessible sur Drag’n Survey

Afin de collecter un maximum de données, un panel de 600 000 consommateurs est accessible sur la plateforme. Il permet aux utilisateurs d’acheter des répondants pour une étude de marché ou autre. Le paramétrage du panel est simple. Pas de code à rentrer, aucune démarche d’auto-formation fastidieuse, mais juste une liste d’étapes à suivre (cases à cocher) qui ne prendront pas plus de quelques minutes.

Plusieurs modes de diffusion disponibles

Une fois le questionnaire terminé, ce dernier peut être diffusé par mail, lien web, QR Code voire par Widget !

Il est donc possible d’intégrer son sondage sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin. Mais vous pouvez également l’intégrer sur une page de votre site internet ou le diffuser sur un forum.

Ces options permettent de diversifier les modes de diffusion et donc de collecter le plus de réponses possibles.

Et si vous êtes développeur, l’API permet de connecter Drag’n Survey à votre application. *

Une analyse des résultats en temps réel

Une fois diffusé, les données sont collectées en temps réel et restituée sous forme de différents graphiques. Il est également possible de trier la donnée et d’appliquer des filtres pour obtenir les informations dont les utilisateurs ont besoin.

Enfin, Drag’n Survey facilite l’analyse des questionnaires renseignés grâce à ses outils de présentation et d’historique. Les données sont collectées en temps réel et restituée sous forme de différents graphiques.

Drag’n Survey est conforme au RGPD

Et bien entendu, cet outil s’avère totalement conforme au RGPD (la liste des clients du logiciel atteste du reste de cette conformité). Les utilisateurs sont bien évidement propriétaires des données qu’ils collectent.

Des offres accessibles à tous

On note enfin que Drag’n Survey propose l’offre gratuite la moins restrictive du marché (elle est sans limite de temps), sachant que l’offre d’abonnements pour avoir des fonctionnalités avancées est sans aucun engagement.

[Sponso]