Moto G9 Plus : Orange laisse fuiter toutes les infos, ou presque (photos, spécifications)

L’énorme boulette du jour est signée Orange, ou plus précisément, la branche slovaque d’Orange qui a publié sur le site de l’opérateur la fiche descriptive commerciale du Moto G9 Plus, soit absolument (presque) TOUTES les infos concernant le prochain milieu de gamme de Motorola. Le design de l’appareil se dévoile dans la série de rendus 3D rattachés à cette fiche descriptive et confirme les quelques rumeurs disponibles (poinçon-caméra sur la face avant, bloc photo à trois capteurs). Pour le reste, les specs sont disponibles sur le screen-écran plus bas, mais comme on est sympa, on vous les mets ici : écran LTPS 6,81 pouces, processeur, batterie 5000 mAh, 4G VoLTE et Bluetooth 5.0, possibilité de mettre deux cartes SIM, 128 Go de capacité de stockage, 4 Go de RAM et un capteur principal de 64 megapixels. Seules inconnues, le processeur (il s’agirait d’un Snapdragon 662), et les capacités des deux autres capteurs du bloc photo à l’arrière. Le prix est fixé à 255 euros (sans abonnement).