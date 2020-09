Shenmue va avoir le droit à un animé, basé sur le jeu

Après les jeux vidéo Shenmue, place à un animé. Crunchyroll et Adult Swim s’associent pour créer cet animé qui sera basé sur les jeux de Sega et sera composé de 13 épisodes.

Shenmue : The Animation est un animé de 13 épisodes qui raconte l’histoire du protagoniste du jeu vidéo Ryo Hazuki alors qu’il traque le meurtrier de son père. Le studio japonais Telecom Animation Film (Lupin III, Tower of God) se chargera de la production avec la direction de Sakurai Chikara (One Punch Man, Food Wars). Le créateur de Shenmue, Yu Suzuki, a également rejoint le projet en tant que producteur exécutif.

Il n’y a pas de date de sortie dévoilée pour l’instant. Il n’y a pas beaucoup de détails sur l’animé d’ailleurs. Des révélations seront faites ce soir lors d’un panel de la Crunchyroll Expo. Le panel débutera à 21 heures (heure française).

« Le premier jeu vidéo Shenmue est sorti il y a plus de vingt ans et nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec Adult Swim pour donner vie à cette franchise par le biais d’un animé », a déclaré Sarah Victor, responsable du développement de Crunchyroll. « Nous avons hâte de montrer à nos fans cette série d’aventures pleine d’action au fur et à mesure de la production », a-t-elle ajouté.