Fidelio B97 et B95 : Philips dévoile les premières barres de son certifiées IMAX Enhanced

Philips n’a pas que des systèmes d’éclairage Hue à nous présenter. Le fabricant nous dévoile les toutes premières barres de son certifiées IMAX Enhance, les Fidelio B97 et B95. Ces enceintes Home Cinema, toutes deux accompagnées d’un puissant caisson de basse de 240 W (avec membrane 20 cm), sont des systèmes audio 7.1.2 (7 enceintes + 1 caisson + 2 enceintes pour le son vertical et les effets Dolby Atmos) équipés de 16 haut parleurs (8 médiums, 6 tweeters aigus 19mm et 2 HP upfiring pour le Dolby Atmos et le DTS:X), de quoi assurer une belle spatialisation du rendu sonore.

Les deux modèles partagent donc la même fiche technique, mais la fidelio B97 a droit à deux enceintes satellites supplémentaires pour les effets surround. Ces enceintes sans fil disposent d’une autonomie de 10 heures environ. La puissance sonore cumulée est de 240W (caisson de basse) + 500W pour la barre et ses 16 HP. Ces enceintes premium sont compatibles avec tous les formats sonores dédiés Home Cinema : Dolby Atmos, DTS:X, HDR10, HDR Dolby Vision, HDR HLG, CEC, eARC, HDCP 2.3, et donc, IMAX Enhanced). Bien entendu il faudra disposer de sources compatibles avec ces mêmes formats pour en bénéficier en sortie. Les Fidelio B97 et B95 seront disponible d’ici la fin de l’année aux prix respectifs de 1200 euros et 900 euros.