Area-51m R2/m17 R3 : Alienware dévoile deux PC portables avec écran 360Hz !

La prochaine gamme de PC portables Alienware fera sans doute un tabac chez les joueurs eSport. Les Area-51m R2 et m17 R3 sont en effet les deux premiers portables gaming de la marque à disposer d’une dalle au taux de rafraichissement de 360 HZ ! A ces fréquences extrêmes, les dalles se contentent d’une définition Full HD, mais l’on peut parier que dans un cadre compétitif, la latence et le taux de rafraichissement importent bien plus que la définition de l’image.

Au delà de ces écrans hors-norme, les deux monstres d’Alienware disposeront aussi de processeurs et de GPUs à même de faire tourner les jeux les plus demandeurs en ressource : l’Area-51m R2 est équipé d’un processeur Intel Core i9 de 10ème génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX (pas d’autre précision sur le modèle de carte) tandis que le m17 R3 pourra compter sur un processeur Intel Core H (10ème gen) et un GPU de série HK. Les Area-51m R2 et m17 R3 n’ont pas encore de prix ou de date de sortie.