Hue Play Gradient Lightstrip : l’Ambilight de Philips pour tous les téléviseurs

Les téléviseurs haut de gamme Philips sont tous équipés de l’Ambilight, une technologie à priori « gadget » mais qui s’avère absolument indispensable à l’usage (je le sais, j’ai un téléviseur Philips avec Ambilight 3.0 !). L’Ambilight consiste en une myriade de diodes LEDs qui éclairent l’arrière du téléviseur avec des couleurs faisant écho aux teintes affichées dans le film, la série ou le jeu vidéo. L’affichage des couleurs est particulièrement sensible et précis, au point que le spectateur « baigne » littéralement dans l’ambiance visuelle du film/série/jeu. Jusqu’ici, il n’existait pas d’alternative pour émuler ce type d’éclairage dynamique, hormis une barre lumineuse externe couplée à plusieurs ampoules Philips Hue dont le résultat s’avère loin de l’original.

La Hue Play Gradient Lightstrip de Signify (la branche « Hue » de Philips) se présente comme une bande lumineuse « Ambilight » portable et adaptable à n’importe quel téléviseur. Ces bandes Ambilight sont proposées en 3 tailles (pour les écrans 55, 65 et 75 pouces) et s’installent à l’arrière de la TV via un système d’attaches (fourni). Une contrainte toutefois, puisque la Hue Play Gradient Lightstrip fonctionne uniquement avec la Sync Box (un contrôleur externe permettant de fournir les informations de couleurs à la bande lumineuse. Ce boitier coûte 200 euros, à quoi il faudra ajouter les 200-250 euros du Hue Play Gradient. Une installation Ambilight complète coûtera donc au minimum un peu plus de 400 euros, ce qui nous semble tout de même un poil cher pour un accessoire de ce type. Le Hue Play Gradient Lightstrip sera disponible à la vente à la mi-octobre.