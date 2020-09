Nintendo dévoile une Game & Watch Super Mario Bros pour les 35 ans de la franchise

La nostalgie a peut-être ses limites… ou peut-être pas ! Lors d’un évènement surprise consacré aux 35 ans de la franchise Super Mario Bros., Nintendo s’est adressé à ses plus vieux fans en annonçant le lancement prochain d’une Game & Watch collector équipée d’un écran LCD couleur et bien sûr du tout premier Super Mario Bros ! On a sans doute échappé de peu à la version vraiment « vintage » avec écran noir et blanc et des patterns d’animation préinscrits sur la dalle… Outre le Super Mario Bros. d’origine, la Game & Watch contiendra aussi Super Mario Bros: The Lost Levels (Super Mario Bros 2 pour les intimes) et une réadaptation de Game & Watch: Ball (avec Super Mario en vedette). Nintendo a même prévu de nouveaux Easter-eggs bien planqués dans les niveaux ! Last but not least, cette Game & Watch anniversaire disposera aussi d’une fonction horloge/réveil. Cette pièce collector sera disponible dès le 13 novembre en édition limitée au prix de 50 euros environ.