Mourir peut attendre : une nouvelle bande-annonce dynamique pour James Bond

Mourir peut attendre, le 25e film James Bond, se dévoile un peu plus aujourd’hui dans une nouvelle bande-annonce qui, à l’instar de la première, se veut explosive.

La bande-annonce met en scène le célèbre espion qui est de retour sur le terrain après avoir tenté de prendre sa retraite. Les détails de l’intrigue du film ont été gardés relativement secrets, mais nous savons que le film met en scène Rami Malek dans le rôle de Safin, un tout nouveau méchant de James Bond, et voit le retour de Léa Seydoux, Ben Whishaw et Christoph Waltz dans les rôles respectifs de Madeleine Swann, Q et Ernst Stavro Blofeld. Il y a aussi Lashana Lynch qui est présentée comme une nouvelle agent 00.

Le film comprend aussi une chanson interprétée par Billie Eilish et marque la dernière fois que Daniel Craig joue James Bond. Récemment, le réalisateur Cary Joji Fukunaga a déclaré que le film verrait James Bond lutter avec son rôle d’agent 00 alors que le monde change autour de lui, et serait « l’aboutissement de tout ce que Bond est devenu, avec tout ce qu’il a vu ».

Mourir peut attendre sortira au cinéma le 11 novembre prochain. Au passage, une nouvelle affiche du film a été dévoilée. La voici ci-dessous :