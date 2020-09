Star Trek investit le musée de l’Air et de l’Espace en réalité augmentée

À partir du 15 Septembre 2020, le musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget accueillera pour la première fois, la « Star Trek : First Contact Experience« . A la découverte de l’histoire de la conquête spatiale, le grand public sera en immersion totale dans un jeu en réalité augmentée, imaginé à partir du célèbre film “Star Trek : First Contact” (1996).

Des fusées originales en passant par des reproductions de satellites et autres engins spatiaux

tels que des maquettes de Spoutnik et Voyager ou encore l’authentique capsule vaisseau Soyouz, c’est

dans ce hall de 2500m2 que les visiteurs devront remplir une nouvelle mission : reconstruire le

vaisseau emblématique créé par Zephrame Cochrane, le Phoenix, premier vaisseau capable

d’atteindre la vitesse de la Lumière. 5 avril 2063, Zephrame Cochrane atteint la vitesse

de distorsion – la vitesse de la Lumière – à bord du vaisseau Phoenix. Fabriqué à partir d’un ancien

missile nucléaire Titan, ce dernier est repéré par les Vulcains qui établissent le premier contact avec

l’espèce Humaine.

Cette expérience en réalité augmentée (développée par le studio Hootside) transformera chaque recoin du musée en un terrain de jeu et de conquête spatiale, dans l’univers de Star Trek.



Dans la première expérience Star Trek en réalité augmentée, les Borg, ennemis jurés des Humains, sous le commandement de leur Reine, ont décidé de lancer une offensive contre le musée de l’Air et de l’Espace pour empêcher la rencontre entre les Humains et les Vulcains, en bloquant le vaisseau Phoenix au sol. Les visiteurs rejoindront les équipages du vaisseau Entreprise-E, dirigé par le Capitaine Picard pour défendre le musée et ainsi, permettre la reconstruction du Phoenix. Armés de leur smartphone, ils devront retrouver les pièces du vaisseau mais aussi combattre les Borg ennemis, occupants le Hall de l’Espace

« Le Hall de l’Espace est un véritable terrain de jeu . Nous souhaitions donner vie à chaquevéhicule spatial en impliquant le visiteur dans une aventure dirigée par l’univers Star Trek. Une licence qui offre une cohérence évidente pour présenter l’Histoire de la conquête spatiale autour d’une mission divertissante, stimulante et riche de contenus que le musée avait à coeur de valoriser sous un nouvel angle » explique Quentin Warnant, co-fondateur de Hootside.