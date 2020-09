Une cyberattaque a causé la panne d’Internet chez SFR et Bouygues

Les abonnés fixes de SFR et Bouygues Telecom ont été bien embêtés hier : ils ne pouvaient pas naviguer normalement sur Internet. Les abonnés de SFR ont été touchés à partir de la fin de l’après-midi et les abonnés de Bouygues Telecom ont suivi dans la soirée. Il a fallu attendre de longues heures (surtout chez SFR) pour que la situation revienne à la normale.

Alors, panne dans les infrastructures de SFR et Bouygues Telecom ? Pas vraiment. Les deux fournisseurs révèlent aujourd’hui qu’ils ont été victimes d’une cyberattaque et plus exactement d’une attaque DDoS (attaque par déni de service). « Comme les autres acteurs de l’Internet, nous subissons régulièrement des attaques extérieures. Celle d’hier a été plus importante que d’habitude. Dès 22h00, les équipes étaient mobilisées et le service était à nominal à minuit », a expliqué Bouygues Telecom à 01Net. SFR a eu un discours similaire, en indiquant que l’attaque d’hier a été plus virulente que d’ordinaire.

L’attaque a eu un impact sur les DNS. Ils sont l’équivalent d’un répertoire : ils font le lien entre les adresses des sites (kulturegeek.fr par exemple) et les adresses IP (178.32.113.3). Les serveurs de SFR et Bouygues Telecom ont été secoués hier, d’où les problèmes d’accès à Internet. La solution pour contourner le problème était de changer les DNS et utiliser ceux de Cloudflare, Google, Quad9 ou autre.

Outre la France, il y a eu des problèmes dans des pays voisins. En Belgique, le fournisseur d’accès Edpnet a connu une attaque similaire qui a duré cinq jours. L’organisation de protection anti-DDoS NaWas rapporte que de multiples attaques ont visé des routeurs et des serveurs DNS au Benelux également. Ainsi, les fournisseurs d’accès Néerlandais Caiway et Delta ont aussi été perturbés. Il y aurait eu des pics de trafic à près de 300 Gb/s en volume.