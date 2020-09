LG annonce la première TV OLED 8K compatible avec les cartes graphiques NVIDIA RTX série 30

Les derniers GPU Nvidia RTX 30XX feront sans doute la paire avec nombre de moniteurs pour PC, mais que diriez vous de jouer vraiment « en grand » sur une télé OLED compatible 8K par exemple ? Si l’idée vous séduit, sachez que LG a déjà pensé à vous et vient de prolonger son partenariat avec Nvidia en annonçant une télé OLED en Real 8K pleinement compatible avec les nouvelles cartes RTX 3070,3080 et 3090. Cette gamme de téléviseurs haut de gamme intègre en standard le support du NVIDIA G-SYNC, ce qui les transforme de facto en moniteurs grands formats pour PC gaming.

La dalle NanoCell 8K de ces TVs propose des temps de latence extrêmement réduits (ALLM) et un taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 fps (VRR), ce qui est bien sûr un atout pour les eGamers compétitifs (ou avec un jeu comme Doom Eternal, super nerveux même en solo). La partie son n’est pas oubliée, avec le support du Dolby Atmos et du BT Surround (son surround virtuel 4.0 via des enceintes Bluetooth compatibles). Ces dalles OLED 8K disposent aussi du processeur α (Alpha) 9 de troisième génération, « qui permet de prendre en charge la totalité de la bande passante 8K » selon le communiqué de LG. Les prix et la date de disponibilité seront précisés plus tard.