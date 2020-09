Samsung The Terrace : la télé 4K conçue pour résister aux intempéries

Samsung n’a pas dévoilé que des nouveautés « fraiches » lors de sa dernière keynote IFA 20. Les écrans gamers G5, G7 et G9 étaient connus de longue date, et la tété de plein air The Terrace a été dévoilée au mois de mai de cette année. Etant donné que nous étions passé un peu côté de cette nouveauté à l’époque, voici donc l’occasion d’une petite mise à jour. Certifié IP55, The Terrace est le premier téléviseur 4K (QLED) à avoir été conçu pour résister à la pluie et à la poussière. Outre cette résistance aux intempéries, The Terrace propose des specifications de tout premier ordre : luminosité de 2000 nits, dalle QLED 4K certifiée HDR10 et anti-reflet, sortie audio 20 W et prise en charge des assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant et Bixby.

La gamme de TV The Terrace sera disponible dès la rentrée en France, alors même que Samsung ne prévoyait pas de la sortir dans notre beau pays lors de l’annonce en mai. Les tarifs seront de 3 999 euros pour le The Terrace Samsung QE55LST (55 pouces), de 4 999 euros pour le The Terrace Samsung QE65LST (65 pouces) et de 6 499 euros pour The Terrace Samsung QE75LST (75 pouces).