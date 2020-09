Twitter ajoute un contexte aux tendances pour mieux les comprendre

Les tendances sont un moyen intéressant de voir quels sont les sujets les plus évoqués en ce moment sur Twitter. Mais encore faut-il comprendre de quoi il s’agit selon les cas. C’est justement pour cette raison qu’un contexte est maintenant affiché pour aider les utilisateurs.

À présent, un tweet représentatif sera épinglé sur certaines tendances afin de donner immédiatement davantage de contexte au sujet de ces dernières. Une combinaison entre les algorithmes de Twitter et son équipe d’employés détermine si un tweet représente une tendance en évaluant si le tweet en question reflète fortement la tendance et s’il est populaire. « Nos algorithmes sont conçus pour identifier des Tweets représentatifs qui ne sont ni abusifs, ni du spam, ni postés par des comptes essayant de profiter de notre système », explique Twitter.

Le réseau social ajoute que de brèves descriptions vont être ajoutées aux tendances d’ici les prochaines semaines afin d’apporter un contexte là encore. « Les descriptions fourniront un contexte simple et de source claire sur pourquoi un sujet remonte en tendance », explique Twitter.

Plus besoin de scroller tous les Tweets pour comprendre pourquoi un sujet est en tendance. A présent, certaines tendances sur Android et iOS montreront au premier coup d'oeil un Tweet de contexte. Plus d'infos sur les améliorations des tendances : https://t.co/jvJJSNKJ3h pic.twitter.com/HUTbYENlZF — Twitter France (@TwitterFrance) September 2, 2020

Les tweets représentatifs et les descriptions de tendances seront disponibles en Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Colombie, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, France, Inde, Irlande, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et États-Unis.

Les tweets représentatifs seront d’abord proposés sur l’application iOS et Android de Twitter (ce sera pour plus tard sur Twitter.com). Par contre, les descriptions de tendances seront en place sur Twitter.com et l’application iOS et Android.