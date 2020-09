Le duo créatif de Game of Thrones aux manettes d’une nouvelle série de S.F pour Netflix

David Benioff et D.B. Weiss, les showrunners de la cultissime série Game of Thrones, sont à nouveau aux manettes d’une série, cette fois pour le compte de Netflix. The Three-Body Problem (Le Problème à trois corps) est une adaptation de la saga éponyme en trois tomes de Liu Cixin. Cette œuvre de S.F raconte la rencontre du troisième type entre une poignée d’individus et une civilisation extra-terrestre. Outre le duo créatif de GoT, cette série Netflix prometteuse pourra compter sur Alexander Woo au scénario (The Terror saison 2) et sur Rian Johnson à la production (ce qui ne rassure pas tout à fait étant donné le faible niveau général de Star Wars: The Last Jedi). L’auteur de la saga originale participera lui aussi à la création de la série en tant que consultant.

Devant ce projet d’envergure, David Benioff et D.B. Weiss ne cachent pas leur enthousiasme : » La trilogie de Liu Cixin est l’oeuvre de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lu, emmenant le lecteur des années 60 à la fin des temps, de la vie sur notre pâle point bleu aux franges lointaines de notre univers. Nous avons hâte de passer les prochaines années de nos existences à lui donner vie pour les audiences autour du monde ».