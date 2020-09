The Premiere : Samsung dévoile le premier vidéoprojecteur 4K certifié HDR10+

Samsung a dévoilé une avalanche de nouveautés lors de sa keynote Samsung Life Unstoppable. L’une des stars de ces annonces est incontestablement la gamme de Vidéoprojecteurs The Premiere, des appareils de projection 4K dotés de la technologie d’affichage au Laser. Les LSP9T et LSP7T sont capables d’afficher respectivement une image de 3,3 mètres de base et 3 mètres de base, et ce presque sans aucun recul par rapport au mur ou à l’écran de projection (ultra-courte focale) ! Les projecteurs intègrent leur propre HP et une technologique de son spatialisé baptisée Accoustic Beam. De Plus, le LSP9T est le tout premier vidéoprojecteur certifié HDR10+ : Samsung promet que l’appareil pourra ajuster la luminosité d’une scène à chaque frame (image). Les deux modèles de projecteurs embarquent une plateforme logicielle Smart TV, ce qui devrait permettre une interaction poussée avec les mobiles de la marque (mirroring notamment). La gamme The Premiere sera disponible à la vente en Europe d’ici la fin de l’année.