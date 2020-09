Joe Biden fait campagne… dans Animal Crossing: New Horizons

Au delà du jeu vidéo, Animal Crossing: New Horizons est devenu un espace de convivialité d’un nouveau genre, un espace qui a énormément gagné en popularité dans le contexte de pandémie mondiale. Des cadres utilisent le jeu pour organiser des réunions, des call-girls y rencontrent leurs clients à distance (garanti sans MST ni COVID) et désormais, l’équipe de campagne de Joe Biden y fait la promotion du candidat démocrate ! Des objets de campagne (affichettes, ballons, etc) de soutien à Joe Biden peuvent ainsi être récupérés via des QR Code (en passant par l’app Switch Online) puis affichés dans Animal Crossing devant les domiciles virtuels des joueurs ! Sans faire de miracles – la campagne américaine ne sera pas adoucie par les gentils personnages d’Animal Crossing-, l’initiative pourrait tout de même séduire certains électeurs « millenials » et rafraichir quelque peu l’image « vieillissante » de Biden (ce dernier a 77 ans).