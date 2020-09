Twitter facilite l’accès aux tweets cités avec un espace dédié

Twitter a opéré à une modification concernant les retweets avec commentaires. Ils sont désormais plus faciles à trouver. Cette fonctionnalité était en test avec quelques utilisateurs ces dernières semaines, c’est maintenant disponible pour tout le monde.

Les Retweets avec commentaires s'appellent maintenant les Tweets cités et vous pouvez plus facilement les consulter en un seul endroit. Ouvrez le Tweet et trouvez-les à côté des Retweets. https://t.co/8Ft2pjDcyc — Twitter France (@TwitterFrance) September 1, 2020

« Les Retweets avec commentaires s’appellent maintenant les Tweets cités et vous pouvez plus facilement les consulter en un seul endroit », indique Twitter pour présenter la fonctionnalité. Il suffit de se rendre sous un tweet et cliquer sur « Tweet cité » pour voir tous les utilisateurs qui ont cité ce tweet et ont ajouté un commentaire.

La même fonctionnalité était disponible auparavant en cliquant sur « Retweets » (encore fallait-il le savoir). On pouvait voir les retweets avec commentaires et les retweets sans commentaires. Désormais, un clic sur « Retweets » affiche seulement les retweets sans commentaires.

Twitter précise que l’accès aux tweets cités permet de voir les commentaires faits par les utilisateurs, ainsi que les éventuelles photos et vidéos qui ont été partagées. Les GIF sont également présents.

La nouveauté est en place dès maintenant sur Twitter pour tout le monde, que ce soit depuis Twitter.com ou depuis l’application mobile du réseau social sur iOS et Android.