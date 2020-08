Netflix propose de voir gratuitement des films et séries, sans compte

Vous voulez voir les films et séries de Netflix sans payer, tout en étant dans la légalité ? C’est possible en ce moment. La plateforme a mis en place une page pour voir certains de ses programmes, sans la nécessité d’avoir compte.

Pour les séries, on retrouve Stranger Things, Elite, Baby Boss : Les affaires reprennent, Dans leur regard, Love Is Blind, Notre planète et Grace Frankie. Comme on peut s’en douter, il ne s’agit pas des séries en entier. En effet, seul le premier épisode est proposé. Une fois qu’il a été vu, Netflix affiche le message : « Vous avez aimé [nom de la série] ? Inscrivez-vous maintenant pour regarder la suite de [nom de la série] et tous les programmes Netflix dont tout le monde parle ». Côté films, il y a Murder Mystery, Bird Box et Les deux papes.

L’objectif est très clair : attirer de nouveaux abonnés qui pourraient se laisser tenter après avoir vu un épisode. Une autre plateforme de streaming adopte la même technique : Apple TV+. Cela concerne toutes ses séries pour le coup et non quelques-unes.

Si vous voulez regarder le contenu gratuit de Netflix, rendez-vous sur netflix.com/fr/watch-free dès maintenant. Netflix précise que c’est disponible depuis un ordinateur en passant par un navigateur Internet ou depuis un appareil sous Android. Les appareils iOS ne peuvent pas en profiter par contre selon Netflix (cela semble fonctionner sur iPad, mais sur iPhone).