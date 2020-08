Les Nouveaux Mutants : un week-end d’ouverture à 9.9 millions de dollars

Les Nouveaux Mutants, film de super-héros orienté thriller relativement sombre, avait tout d’une production maudite. Avec une sortie initialement prévue pour 2018, le spin-off dans l’univers X-Men a été retardé à plusieurs reprises, et de nombreuses scènes ont dû être filmées à nouveau. Mais il a fini par arriver sur grand écran, avec des chiffres clairement en deçà des attentes : en domestique, seulement 7 millions de dollars ont été rapportés par la sortie en salle, chiffre que l’on peut expliquer par des cinémas qui peinent à rouvrir leurs portes dans le pays. Seulement 60 à 70% des salles sont ouvertes, avec des marchés majeurs comme San Francisco, New York, New Jersey ou encore Seattle qui n’ont pas encore pu rouvrir.

En ce qui concerne le reste du monde, le bilan n’est pas mieux, puisqu’on ne compte pour l’instant que 2.9 millions de dollars, dont 1.1 millions faits sur le territoire français. Le film n’est pas encore sorti dans des pays majeurs comme la Russie ou le Royaume-Uni, mais les espoirs sont tempérés, et atteindre l’objectif sacré des 100 millions de recette semble bel et bien hors de portée, coronavirus ou non.