Eiyuden Chronicle vient d’atteindre les 4.5 millions de dollars sur Kickstarter

Il y a peu, Yoshitaka Murayama, créateur de la série mythique des Suikoden, avait créé la surprise en annonçant l’arrivée prochaine d’un successeur spirituel à ces RPGs cultes, Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes. Comme beaucoup de projets ces dernières années pour le pire comme pour le meilleur, le financement participatif via Kickstarter était encore une fois de la partie. Et si dès le premier jour le succès fut au rendez-vous, pulvérisant le but initial de récolter 500.000$ avec une récolte à 1.5 millions de dollars, la campagne est désormais terminée, et le chiffre final n’est pas moins impressionnant.

C’est en effet 4.571 millions de dollars qui ont été promis au studio, ce qui le place juste derrière Pillars of Eternity 2 : Deadfire, qui avait dépassé les 4.7 millions. Tous les stretch goals ont donc été atteints, le dernier étant tout de même un companion-game qui sera conçu par un autre studio, mais qui partagera les mêmes personnages et assets. Avec un tel budget, on peut s’attendre à un véritable retour aux sources du JRPG au tour par tour, et on nous promet plus de 100 personnages à recruter, avec une forteresse à reconstruire contenant ses propres systèmes complexes et profonds.