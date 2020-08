Tesla Autopilot peut détecter les panneaux de limitation de vitesse

Chaque nouvelle mise à jour rend les véhicules électriques de Tesla de plus en plus capables de naviguer en milieu urbain. En l’occurrence, Electrek vient de publier un article avançant que la dernière mise à jour du logiciel permet à Autopilot de repérer plus facilement les panneaux de limitation de vitesse grâce aux caméras de la voiture. Voilà qui aidera considérablement les conducteurs à respecter les vitesses de différentes zones avec une précision accrue, puisque le système était précédemment basé uniquement sur le GPS.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté, puisque les véhicules devraient désormais mieux gérer les feux aux carrefours. En effet, un petit son vient accompagner le passage du feu de signalisation au vert. Si jamais il y a un véhicule devant l’utilisateur à ce moment là, ce son n’arrivera pas avant qu’il n’ait avancé. Comme d’habitude avec les mises à jour du constructeur, elle ne sera pas déployée sur toutes les voitures avant plusieurs semaines, et devrait rendre l’expérience de pilotage automatique toujours plus fluide, rapprochant ainsi Tesla de son ambition de conduite entièrement autonome.