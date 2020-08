Amazon va adapter Highfire, avec Nicholas Cage en dragon alcoolique

D’après un papier du Hollywood Reporter, Amazon va adapter Highfire, un roman écrit par Eoin Colfer, que l’on connaît principalement pour son travail sur Artemis Fowl. Dans cet univers, les dragons étaient dans le passé la race dominante du monde, mais ont semble-t-il aujourd’hui perdu de leur superbe. L’ancien meneur des dragons, Lord Highfire, vit désormais exilé dans le Bayou en Louisiane, sous sa nouvelle identité de Vern, un bon à rien qui passe ses journées à boire devant sa télévision, ou encore à traîner avec ses amis de fortune que sont les alligators. Jusqu’à sa rencontre avec Squib, un ado qui se retrouve piégé dans un sombre coup de la mafia, et sera forcé de travailler avec sa nouvelle connaissance écailleuse pour survivre.

Le studio a également trouvé son dragon en la personne de Nicholas Cage, qui semble effectivement l’homme de la situation. Malgré des performances de plus en plus inégales au fil des années, l’acteur a réussi à créer son propre univers excentrique et parfaitement barré, correspondant bien à ce genre de personnage. On ne sait pas encore quelle forme prendra son interprétation, mais d’après les sources, il s’occupera de doubler le personnage, aussi il est plus que probable que l’animation soit de la partie.