Chivalry 2 ne sortira finalement qu’en 2021

Chivalry 2, la suite du jeu de bagarre médiévale violente et grotesque à souhait qui n’est pas sans rappeler une certaine oeuvre des Monty Python, était initialement prévu pour une sortie d’ici la fin de cette année. Mais les développeurs viennent de mettre à jour leurs plans, et de partager cette mise à jour sur le site de Torn Banner Studios. « Alors que nous nous habituons à travailler ensemble de nouvelles façons dans un monde COVID-19, nos plans de développement changent pour utiliser ce temps additionnel afin de mieux parvenir aux buts qui seront au coeur de Chivalry 2. »

La base du jeu sera toujours la même, puisqu’il s’agira toujours de se découper dans la joie et la bonne humeur. Cependant, on nous promet que ce retard permettra au jeu de sortir avec « plusieurs améliorations de la qualité de vie, » mais aussi d’inclure « ce qui était à l’origine du contenu post-sortie. » Ce qui devrait signifier plus de maps, plus de modes de jeu, et globalement des fonctionnalités plus complètes. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire à l’alpha en cours pour les joueurs européens ou nord-américains en cliquant tout simplement sur ce lien. Quant à la beta prévue pour cet été, elle a à l’évidence également été décalée.