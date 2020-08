Skydrive, entreprise spécialisée dans le développement de nouveaux moyens de transport soutenue par Toyota, vient d’effectuer le tout premier test public pour sa voiture volante, résultat d’années de recherches et de travail. Le SD-03 a ainsi eu droit à son premier vol autour du Toyota Test Field, dans le ville de Toyota. Il ne s’agit clairement pas d’un véhicule autonome, mais la présence de pilote n’enlève rien à la réussite de cette avant-première : la voiture a réussi son vol, se promenant au dessus de la zone dédiée, prouvant qu’il serait possible de l’utiliser concrètement sur le terrain.

Il s’agit d’après ce que nous pouvons voir du plus petit VTOL du monde (pour vertical take-off and landing), avec huit rotors qui devraient assurer un vol en toute sécurité malgré tout problème moteur, et ses ambitions sont grandes : en tant que nouveau moyen de transport en milieu urbain, il pourrait notamment permettre d’alléger le trafic et d’éviter les embouteillages tristement célèbres dans les plus grandes villes. D’après l’entreprise, de nouveaux tests en milieu urbain pourraient être menés dès 2020, et un véhicule deux places devrait arriver sur le marché d’ici 2023, ce qui colle avec la période choisie par le Japon pour lancer son service de taxis volants.