La NASA en quête de missions pour mieux comprendre « la météo spatiale »

L’impact concret du Soleil sur l’environnement spatial autour de notre planète recèle encore bien des secrets, et n’a été que très peu étudié en comparaison à d’autres secteurs de l’exploration spatiale. C’est pourquoi il s’agit désormais d’un des nouveaux enjeux majeurs de la NASA, qui a lancé un appel à projets et a choisi cinq propositions de missions appropriées, offrant à chacune d’entre elles 1.25 millions de dollars pour les aider à mener une étude de neuf mois qui leur permettra de détailler leurs projets, et d’en tirer les principales problématiques. Une fois cette étape passée, l’agence en choisira deux qui auront droit à une véritable mission spatiale.

Ce genre de projets pourrait s’avérer capital dans les années à venir : cette « météo spatiale » a en effet un rôle important en ce qui concerne les communications, puisque les tempêtes géomagnétiques peuvent déstabiliser les GPS, mais aussi sur la santé des astronautes, puisque les particules solaires pourraient endommager l’ADN des cellules humaines et avoir pour conséquence le cancer. La NASA a déclaré que les missions avaient été choisies selon la facilité avec laquelle elles pourraient être menées, et que les deux qui arriveront jusqu’au bout auront un budget maximal de 250 millions de dollars. Pour plus de détails sur les projets en question, ils ont été approfondis dans les vidéos ci-dessous.

Solar-Terrestrial Observer for the Response of the Magnetosphere, aka STORM, would provide the first-ever global view of our vast space weather system. STORM is led by David Sibeck at @NASAGoddard in Greenbelt, Maryland. pic.twitter.com/AyTzAVSFnN — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) August 28, 2020

Multi-slit Solar Explorer, aka MUSE, would provide high-cadence observations of the mechanisms driving an array of processes and events in the Sun's atmosphere. MUSE is led by Bart De Pontieu at @LockheedMartin in Palo Alto, California. pic.twitter.com/ufKNP3nmJO — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) August 28, 2020