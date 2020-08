Le crossover Fortnite-Marvel est désormais canon

Entre univers parallèles, voyages dimensionnels, retour dans le temps et même simplement des intrigues impliquant des personnages aux liens en constante évolution, les comics peuvent déjà s’avérer difficile à suivre. Mais les fans les plus impliqués de Marvel risquent d’avoir des migraines à répétition en apprenant la nouvelle : pour contextualiser l’arrivée de nombreux personnages issus des comics dans sa prochaine saison, le battle royale d’Epic Games a été placé au centre de comics décrivant la rencontre de ces deux univers bien différents, et les premiers contacts entre les avatars hauts en couleurs du titre et les super-héros bien connus.

L’idée n’est pas forcément mauvaise en soi, apportant une tentative d’explication à ce crossover improbable. Seulement, Marvel a décidé de rendre la séquence d’événements ayant mené à cette rencontre officiellement canon. Mark Basso, éditeur chez Marvel Comics, a réagi : « Un des aspects les plus excitants de ce crossover est la façon naturelle dont il reste à la fois dans les deux univers de Fortnite et de Marvel. Nous avons eu beaucoup de discussions créatives géniales entre Marvel et Epic Games concernant l’endroit où nos histoires pourraient se croiser naturellement, et étant donné la cible de choix que représenterait la Fortnite Island pour Galactus, que Donny Cates a déjà exploré dans Thor, la machine était lancée. »