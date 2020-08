OnePlus pourrait finalement bel et bien se lancer dans les montres connectées

En 2015, le PDG de OnePlus Carl Pei avait annoncé que l’entreprise était activement en train de travailler sur son propre modèle de montre connectée. Un an plus tard, il publiait sur Twitter des esquisses de ce que ce projet aurait pu être, en confirmant que la firme avait décidé d’abandonner le concept, qui ne fut sans doute pas le seul : la société avait en effet changé sa politique pour se concentrer sur les smartphones. Mais d’après un rapport de 9to5Google, ces plans pourraient revenir sur les devants de la scène, puisque 91Mobiles a repéré sur un listing du site de l’IMDA une entrée pour « une montre OnePlus » ayant pour nom de modèle W301GB.

De plus, OPPO, entreprise également détenue par la multinationale BBK Electronics, vient de lancer sa propre montre connectée tournant sous Wear OS. One Plus sortant très souvent des produits similaires, on peut se dire qu’un appareil de ce genre pourrait arriver bien vite. Enfin, un employé de l’entreprise a affirmé à TechRadar que le travail avait repris depuis environ un an dessus. Reste à voir si l’annonce de son nouveau smartphone, le Clover, sera accompagnée d’une surprise concernant cette montre connectée.