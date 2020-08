Google Assistant facilite les dons aux associations caritatives aux USA

Une nouvelle fonctionnalité directement inspirée des événements récents vient de faire son arrivée sur Google Assistant. Elle a pour but de faciliter les dons aux différentes associations et organisations à but non lucratif. La première à en bénéficier sera le Center for Policing Equity, un organisme qui lutte pour une plus grande transparence et des responsabilités accrues en ce qui concerne la police et ses dérapages. L’entreprise a fait cette annonce à l’occasion de l’anniversaire de la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté, et le nouveau système mis en place est effectivement assez simple.

Un nouveau raccourci a donc fait son apparition sur les versions mobiles de l’assistant, en disant directement « Hey Google, donate to racial justice ». Google a tenu à clarifier les choses, et ne touchera pas le moindre pourcentage sur ces dons. D’autres organisations devraient rejoindre le programme dans les semaines à venir, même si l’entreprise n’a pas encore détaillé ses plans. La mesure vient rejoindre différentes actions pour la justice sociale menées par le géant du monde de la tech, qui avait de plus promis en juin dernier un don à hauteur de 175 millions de dollars.