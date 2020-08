Horizon, le sandbox VR de Facebook, entre en beta publique

Depuis maintenant quelques temps et avec une certaine discrétion, Facebook travaille sur son propre environnement VR présenté comme une sorte de plateforme sociale multijoueurs en réalité virtuelle, Horizon. Mais sa popularité devrait grandement augmenter, puisque le réseau social vient d’annoncer que son projet va désormais passer à un stade de beta publique sur invitation. Cette nouvelle version arrive avec de nouveaux outils pour éviter le harcèlement et les abus qui semblent malheureusement inévitables, en proposant notamment l’accès à un « safe space » où il sera possible de bloquer et signaler le contenu ou les utilisateurs inappropriés.

L’entreprise présente cette nouveauté comme un « univers en constante expansion d’expériences virtuelles conçues et fabriquées par la communauté entière. » Le contenu s’est effectivement considérablement étoffé depuis les débuts de ce projet. S’il ne s’agit pour l’instant que d’une sorte d’expérimentation, nul doute que Facebook compte bien l’ajouter à son arsenal d’outils sociaux. On devrait en tout cas avoir des nouvelles d’ici peu : le timing ne relève probablement pas de la coïncidence, Facebook Connect, la conférence VR du réseau étant prévue pour le 16 septembre.