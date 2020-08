Facebook veut faciliter la lecture d’articles payants en liant les comptes

Certains médias proposent des articles qui nécessitent un abonnement pour être lus. Il faut se connecter sur le site ou l’application du média pour avoir un accès complet. Facebook veut justement faciliter le processus et lance une nouvelle expérimentation.

Le test consiste à lier son compte Facebook à ceux des médias pour lesquels on dispose d’un abonnement afin qu’on puisse lire les article payants sans problème quand ils sont consultés sur Facebook. L’utilisateur n’est pas confronté au message l’indiquant que l’article nécessite un abonnement ou le fait qu’il doit se connecter. L’article complet est directement affiché parce que le média reconnaît son abonné et son compte Facebook.

« L’objectif est d’aider les éditeurs à approfondir leurs relations avec leurs abonnés et d’offrir à ces derniers une meilleure expérience de consommation de l’actualité sur Facebook », explique le réseau social. « Une mise à jour importante est la connexion permanente. Une fois mise en place, les abonnés liés ne rencontreront pas de barrières de paiement lorsqu’ils accéderont aux articles sur Facebook et ne seront pas invités à se connecter de manière répétée — un point de difficulté commun à de nombreux abonnés et éditeurs aujourd’hui », ajoute le réseau social.

L’expérimentation est réalisée aux États-Unis avec quelques médias pour l’instant, dont Atlanta Journal-Constitution, Athletic et Winnipeg Free Press. Selon Facebook, les premiers résultats sont encourageants : les abonnés qui ont lié leurs comptes ont effectué en moyenne 111% de clics d’articles en plus par rapport à ceux qui ne faisaient pas partie du groupe de test et ces abonnés ont augmenté leur taux de suivi d’un média de 34% à 97%.