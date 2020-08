Xbox Games With Gold : les jeux offerts en septembre 2020 sur Xbox One et Xbox 360

Après Sony pour la PlayStation 4 hier, c’est au tour de Microsoft de dévoiler la liste des jeux qui seront offerts au mois de septembre sur Xbox 360 et Xbox One. Cela concerne les joueurs qui ont le Xbox Live Gold, qui permet de jouer en ligne avec ses amis et d’autres personnes.

Sur Xbox One, les joueurs auront :

Tom Clancy’s The Division (du 1er au 30 septembre) : un jeu d’action en ligne où le joueur est plongé dans une société dévastée par une pandémie. Il prend place dans une lutte contre l’effondrement de la société et doit prendre des décisions tactiques dans un environnement dynamique

(du 1er au 30 septembre) : un jeu d’action en ligne où le joueur est plongé dans une société dévastée par une pandémie. Il prend place dans une lutte contre l’effondrement de la société et doit prendre des décisions tactiques dans un environnement dynamique The Book of Unwritten Tales 2 (du 16 septembre au 15 octobre) : le jeu de type point’n click fait suite à The Book of Unwritten Tales et The Book of Unwritten Tales: The Critter Chronicles. L’histoire prend place quelques années après que les héros Wilbur, Ivo, Nate et Critter ont vaincu l’archi-mage Mortroga

Et sur Xbox 360, ce sera :

de Blob 2 (au 1er au 15 septembre) : un jeu de plateformes. Vous devez sauver la mégapole de Prisma City des sinistres dictateurs aux envies monochromatiques.

(au 1er au 15 septembre) : un jeu de plateformes. Vous devez sauver la mégapole de Prisma City des sinistres dictateurs aux envies monochromatiques. Armed and Dangerous (du 16 au 30 septembre) : un jeu d’action à la troisième personne. Dans un royaume merveilleux, une bande hétéroclite (un robot, un fou, une taupe et un génie criminel) reçoit une mission : réaliser le plus gros cambriolage de tous les temps au beau milieu d’une guerre

Les jeux pourront être réclamés gratuitement aux dates indiquées ci-dessus. Ils sont accessibles tant que le joueur est abonné au Xbox Live Gold. De plus, les jeux offerts sur Xbox 360 peuvent aussi être téléchargés et joués sur Xbox One grâce à la rétrocompatibilité.