Halo Infinite : 343 Industries dément l’abandon du cross-gen et le report du jeu à 2022

Il fallait bien rassurer les fans : dans la tourmente depuis le Xbox Games Showcase, 343 Industries vient sans doute d’apporter la seule bonne nouvelle après plusieurs semaines d’une communication particulièrement médiocre : le Community Manager du studio, un certain John Junyszek, a démenti en un tweet toutes les rumeurs selon lesquelles Halo Infinite ne sortirait plus sur Xbox One et surtout serait repoussé en 2022 : « Nous constatons énormément de fausses informations ici, donc s’il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous lisez. Il n’y a aucun changement pour le lancement en 2021 ou à propos des machines et plates-formes prises en charge. Nous développons Halo Infinite de façon à ce qu’il soit le mieux possible sur chaque machine/plateforme ». On va tâcher d’y croire… un peu.

Hey Eric – we’re seeing lots of fake « leaks » out there, so please don’t believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we’ll be supporting. We’re building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊

— John Junyszek (@Unyshek) August 25, 2020