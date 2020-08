Call of Duty Black Ops Cold War : sortie le 13 novembre et d’autres détails

Call of Duty: Black Ops Cold War a été officiellement dévoilé aujourd’hui. Le nouveau jeu développé par Treyarch et édité par Activision sera disponible le 13 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X est prévue à la fin de l’année.

Trois modes sont détaillés :

— Campagne : Black Ops Cold War va plonger les fans dans la guerre politique la plus étrange qui soit, au tout début des années 80. Impossible de discerner le vrai du faux dans la campagne solo prenante, où les joueurs vont faire face à des figures historiques et d’atroces vérités lors de combats de part et d’autre du monde dans des lieux iconiques comme Berlin-Est, le Vietnam, la Turquie, les quartiers généraux du KGB, et bien d’autres.

— Multijoueur : Équipez-vous d’un arsenal d’armes de la Guerre froide dans la toute nouvelle génération du multijoueur dans Call of Duty: Black Ops Cold War. Lancez-vous dans des opérations contestables en tant qu’agent d’élite en utilisant les outils de pointe de l’époque à travers une multitude d’expériences allant de petites escarmouches à une guerre totale alimentée par des véhicules.

— Zombies : Percez les mystères derrière les sombres expériences de la Guerre froide, libérant une toute nouvelle menace zombie à découvrir avec vos amis dans un mode coopératif aussi terrifiant qu’intense.

Une édition standard de Call of Duty: Black Ops Cold War sera proposée avec le jeu et un pack d’armes Confrontation. Il y aura aussi une édition ultime avec le jeu, le pack d’armes Confrontation, le pack air, terre et mer (3 apparences d’opérateurs, 3 apparences de véhicules, 3 plans d’armes) et le pack passe de combat (Passe de combat pour une saison + 20 niveaux gratuits).