Firefox 80 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose Firefox 80 dans sa version stable sur Windows, macOS et Linux. Il s’agit d’une petite mise à jour avec peu de nouveautés. Les voici.

Il est désormais possible de définir Firefox comme lecteur par défaut pour ouvrir des fichiers PDF. En outre, le nom indiqué par les outils d’accessibilité pour les éléments des contrôles arborescents à plusieurs niveaux n’inclut plus à tort des informations provenant d’éléments à des niveaux plus profonds, fournissant aux utilisateurs le niveau correct de contenu lorsqu’ils utilisent un lecteur d’écran.

D’autre part, une nouvelle liste de blocage des modules complémentaires est présente, les animations sont réduites pour les utilisateurs ayant des paramètres de mouvement réduits et les aperçus pour ceux qui utilisent le raccourci Alt-Tab passent de 6 à 7.

Enfin, cette mise à jour de Firefox supprime les termes qui ont été identifiés comme étant péjoratifs ou excluants. Mozilla explique que le terme « Maître-esclave » (Master-slave en anglais) pour le gestionnaire de mots de passe est une métaphore qui perpétue le racisme. « Nous n’avons pas besoin de termes dérivés de métaphores blessantes alors que nous avons de nombreuses alternatives plus inclusives, plus descriptives et non racistes. C’est pourquoi toutes les instances de Master Password sont remplacées par Primary Password », indique Mozilla. En français, la traduction demeure « mot de passe principal ».

Firefox 80 est disponible dès maintenant au téléchargement sur Firefox.com.